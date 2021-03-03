В МИД сообщили о неуничтоженном химоружии США

В данном случае это то, что США возложили на себя роль борца с химическим оружием при том, что Россия свои обязательства выполнила несколько лет назад, уничтожив химическое оружие, а США, которые взяли на себя обязательства, их не выполнили, и этим химическим оружием продолжают обладать, так как его не уничтожили, — рассказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».