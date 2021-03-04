В МИД сообщили о неуничтоженном химоружии США

Государственный департамент США призвал Россию уничтожить «необъявленную программу химического оружия», чтобы избежать введения новых санкций в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Катастрофы не случилось. В России готовят «несимметричный» ответ на санкции США В Госдепе заявили, что российской стороне необходимо «задекларировать и уничтожить» химоружие, при этом за процессом должны наблюдать представители международного сообщества, сообщает Ura.ru. По официальным данным, РФ в 2017 году уничтожила все образцы химического оружия, отмечает «Свободная пресса». Однако в Госдепе считают, что у России остались вещества, хранение которых противоречит международному законодательству. Напомним, Соединенные Штаты 2 марта из-за ситуации с Навальным ввели санкции против семи «высокопоставленных представителей властей» и 14 организаций.
Госдеп предъявил РФ условие для избежания новых санкций из-за Навального
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Армия , Санкции , Алексей Навальный , Госдеп США , РИА Ura.ru , США
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