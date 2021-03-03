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Москва

Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео танковых стрельб на полигоне Алабино в Подмосковье.
"Кадры боевой стрельбы танкистов Западного военного округа на полигоне Алабино в Подмосковье. Экипажи уничтожили танки, группы пехоты и безоткатные орудия на автомобилях условного противника. Огонь вели из вооружения танков Т-72Б3 на расстоянии до 7 тысяч метров", — говорится в комментарии к видео.
Модификация Т-72Б3 разработана в качестве экономичной альтернативы основному танку Т-90А до получения Вооружёнными силами Российской Федерации танков нового поколения, Т-14. Представляет собой сравнительно простую модернизацию танка Т-72Б, с доведением некоторых параметров до уровня Т-90А.
Армия , Видео , Министерство обороны
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