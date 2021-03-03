Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео 

"Кадры боевой стрельбы танкистов Западного военного округа на полигоне Алабино в Подмосковье. Экипажи уничтожили танки, группы пехоты и безоткатные орудия на автомобилях условного противника. Огонь вели из вооружения танков Т-72Б3 на расстоянии до 7 тысяч метров", — говорится в комментарии к видео.

Модификация Т-72Б3 разработана в качестве экономичной альтернативы основному танку Т-90А до получения Вооружёнными силами Российской Федерации танков нового поколения, Т-14. Представляет собой сравнительно простую модернизацию танка Т-72Б, с доведением некоторых параметров до уровня Т-90А.