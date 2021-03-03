Появилось видео подрыва льда на реке Иневка 

"Военные инженеры танковой армии ЗВО выполнили подрывы льда на реке Иневка в Московской области для защиты населенных пунктов от паводка. Для устранения образовавшегося затора на изгибе реки высотой 3 метра и шириной от 250 до 400 метров потребовалось три точечных подрыва. Всего специалисты затратили порядка 200 кг взрывчатки, расчистив русло реки шириной около 1 км", — говорится в комментарии к видеоролику.