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Москва

Появилось видео подрыва льда на реке Иневка 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео подрыва льда на реке Иневка в Московской области военными инженерами танковой дивизии Западного военного округа.
"Военные инженеры танковой армии ЗВО выполнили подрывы льда на реке Иневка в Московской области для защиты населенных пунктов от паводка. Для устранения образовавшегося затора на изгибе реки высотой 3 метра и шириной от 250 до 400 метров потребовалось три точечных подрыва. Всего специалисты затратили порядка 200 кг взрывчатки, расчистив русло реки шириной около 1 км", — говорится в комментарии к видеоролику.
Армия , Видео , Министерство обороны
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