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Москва

В США призвали Россию «уничтожить программу химоружия» 

News.ru 14 минут назад
В США призвали Россию «уничтожить программу химоружия»
Фото: globallookpress.com
Вашингтон призывает Москву задекларировать и уничтожить свою программу химического оружия. С таким заявлением в ходе брифинга выступил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Любое использование химоружия кем-либо, где-либо, когда-либо и при каких-либо обстоятельствах является неприемлемым, это противоречит международному праву. США призывают Россию соответствовать своим обязательствам по конвенции о химоружии и задекларировать и уничтожить свою программу химоружия при международном режиме верификации, — цитирует РИА Новости представителя американского ведомства.

Прайс добавил, что приветствует антироссийские санкции США и Евросоюза, принятые из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, осуждённым по делу «Ив Роше».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон прекратить беспочвенные инсинуации в адрес России и в кратчайшие сроки завершить программу ликвидации химического оружия. Посол напомнил, что Москва неоднократно призывала партнёров к профессиональному диалогу и обмену информацией, однако все призывы остались без ответа. При этом Россия полностью ликвидировала все запасы боевых отравляющих веществ, чего не скажешь о США.
Как сообщал NEWS.ru, спецдокладчики ООН по внесудебным казням и свободе слова Аньес Калламар и Ирен Хан назвали Россию ответственной за попытку убийства Навального. По словам Калламар, газ «Новичок» был разработан в СССР и его производят только в России. Кроме того, по её данным, российская сторона периодически применяет это отравляющее вещество.
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Комментарии
Армия , Оружие , Ив Роше , Алексей Навальный , Нед Прайс , Анатолий Антонов , ЕС , ООН , Госдеп США , РИА Новости , Москва , США
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