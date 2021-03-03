В США призвали Россию «уничтожить программу химоружия» 

Любое использование химоружия кем-либо, где-либо, когда-либо и при каких-либо обстоятельствах является неприемлемым, это противоречит международному праву. США призывают Россию соответствовать своим обязательствам по конвенции о химоружии и задекларировать и уничтожить свою программу химоружия при международном режиме верификации, — цитирует РИА Новости представителя американского ведомства.