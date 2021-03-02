Спутник США снял новый объект на ядерном полигоне КНДР

Северная Корея ведёт скрытую работу по созданию ядерного оружия на полигоне в Йондоктоне. Об этом заявили американские эксперты, которые просмотрели новые изображения спутника США с этого полигона.

Изображения, опубликованные Maxar, указывают на пару входов в туннель в декабре 2019 года и новую похожую на здание структуру, которую видно [на снимках] в феврале 2021 года, — заявил профессор Джеффри Льюис в эфире телеканала CNN.

Снимки были сделаны 11 февраля спутником компании Maxar Technologies. Эксперты Миддлберийского института убеждены, что новая постройка скрывает входы в туннели с хранилищами ядерного оружия. О том, что на полигоне в Йондоктоне хранится ядерное оружие, сообщала американская разведка.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 22 января, выступая перед журналистами, заявила, что администрация Джо Байдена планирует подготовить новую стратегию в отношении Северной Кореи. Она будет направлена в том числе на сдерживание Пхеньяна.