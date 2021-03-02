США запретят оборонный экспорт в Россию

«Департамент изменит раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса», — передает РИА «Новости» слова госсекретаря США Энтони Блинкена.