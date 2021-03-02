Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Вашингтон ввел запрет на оборонный экспорт в Россию 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
США запретят оборонный экспорт в Россию
Фото: Reuters
Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли.

«Департамент изменит раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса», — передает РИА «Новости» слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космической сфере будет ограничен через полгода переходного периода. Вместе с тем глава Госдепа сообщил, что Вашингтон выведет космическое сотрудничество с Россией из-под действия санкций, введенных в связи с арестом блогера Алексея Навального, передает ТАСС.
Напомним, во вторник министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Навального среди прочих директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова. Также Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера. В свою очередь замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов считает, что санкции Вашингтона против Москвы направлены на демонстрацию возрождения «коллективного Запада».
Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лукашенко предложил России размещать в Белоруссии самолеты для совместного дежурства Лукашенко предложил России размещать в Белоруссии самолеты для совместного дежурства В НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников В НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников Британцев рассмешила слежка за российской подлодкой в Ла-Манше Британцев рассмешила слежка за российской подлодкой в Ла-Манше
Комментарии 29
Армия , Александр Калашников , Дмитрий Суслов , Александр Бастрыкин , Энтони Блинкен , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Жозеп Боррель , Мария Захарова , Александр Бортников , Сергей Кириенко , Владимир Путин , Росгвардия , ФСБ , Администрация Президента РФ , МИД , ЕС , Казначейство США , Госдеп США , ВШЭ , СКР , Валдайский клуб , ФСИН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
Общество
Экстремальные прыжки оленей через автомобиль попали на видео
00:50
Экстремальные прыжки оленей через автомобиль попали на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео наезда на пешеходов на остановке в Твери
00:42
Опубликовано видео наезда на пешеходов на остановке в Твери
Происшествия
Лихач на моноколесе обогнал автомобили в Москве и попал на видео
00:17
Лихач на моноколесе обогнал автомобили в Москве и попал на видео
Общество
Появилось видео наезда автобуса на ребенка в Петербурге
00:09
Появилось видео наезда автобуса на ребенка в Петербурге
Происшествия
Российский тренер бросила ребенка об лед и попала на видео
00:09
Российский тренер бросила ребенка об лед и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на асфальтовом заводе в Краснодаре
00:17
Опубликовано видео пожара на асфальтовом заводе в Краснодаре
Пожары Происшествия
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
00:23
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
Происшествия
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
00:38
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
00:15
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение