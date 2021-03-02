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Фрегат «Адмирал Касатонов» зашел в военно-морскую базу Турции 

Российская Газета и ещё 2 2 часа назад
«Адмирал Касатонов» зашел в военно-морскую базу Турции
Фото: Пресс-служба Северного флота
Новейший фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" во время своего первого дальнего похода сделал деловой заход в военно-морскую базу Турции Акзас-Карагач. Об этом сообщили во в пресс-службе Северного флота.
За два дня визита российские военные моряки отдохнут от ходовой вахты, пополнят запасы пресной воды и продовольствия. Кстати, Турция стала уже четвертой страной, которые экипаж посетил, до этого были Алжир, Греция и Египет.
Фрегат "Адмирал Касатонов" возглавляет в дальнем походе отряд кораблей и судов обеспечения, в составе которого средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир "Николай Чикер". "Вязьма" и "Николай Чикер" накануне совершили визит в порт Лимасол Республики Кипр.
После деловых заходов отряд отправится в дальнейшее плавание по Средиземноморью. Из главной базы Северного флота — Североморска моряки вышли 30 декабря 2020 года. Экипажи преодолели уже более 12 тысяч морских миль.
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Комментарии
Армия , Алжир , Греция , Египет , Мурманская Область , Североморск , Турция
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