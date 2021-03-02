Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В США рассказали об «ужасающем крике» российского Су-57 

Lenta.ru 32 минуты назад
Российский истребитель пятого поколения Су-57 издает «ужасающий крик», рассказывает американский журнал Popular Mechanics, обративший внимание на видео полета четырех соответствующих самолетов, размещенное на YouTube.

«В ролике вы можете услышать, как новый истребитель при приближении издает необычный высокий звенящий звук», — пишет издание, считая шум от летящего Су-57 зловещим и пронзительным.

Издание, комментируя видео, размещенное в сети в июне 2020 года, предполагает, что на нем можно было увидеть четыре Су-57 во время подготовки к параду Победы, проходившему в мае того же года.
В марте российский истребитель поколения 4++ Су-35 в рейтинге читателей Defence Blog был назван одним из самых красивых современных истребителей в мире. Данный самолет с 14 процентами голосов занял вторую позицию. Лидером рейтинга (40 процентов) стал американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Третье место (13 процентов) занял французский Rafale.
В феврале издание The Drive написало, что компактная гиперзвуковая ракета, размещаемая во внутреннем отсеке российского истребителя пятого поколения Су-57, могла бы «изменить правила игры».
Последние новости
Белоруссия потребует у Литвы экстрадиции Тихановской Белоруссия потребует у Литвы экстрадиции Тихановской В России впервые с октября выявили меньше 11 тысяч случаев коронавируса В России впервые с октября выявили меньше 11 тысяч случаев коронавируса Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Романцев попал в реанимацию Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Романцев попал в реанимацию
Комментарии
Армия , Видео , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
Общество
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
00:38
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
00:15
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
В мире Происшествия
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
00:23
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
Происшествия
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
01:56
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
Армия Ближний Восток
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
00:29
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
Шоу-бизнес
Сожителя матери задержали после смерти ребенка на морозе
00:28
Сожителя матери задержали после смерти ребенка на морозе
Происшествия Криминал
Обсуждающая захват власти Тихоновская попала на видео
03:12
Обсуждающая захват власти Тихоновская попала на видео
В мире Политика
«Хотела вытряхнуть мусор»: дворник нашла труп младенца
00:52
«Хотела вытряхнуть мусор»: дворник нашла труп младенца
Происшествия
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
00:48
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение