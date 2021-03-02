В США рассказали об «ужасающем крике» российского Су-57 

Российский истребитель пятого поколения Су-57 издает «ужасающий крик», рассказывает американский журнал Popular Mechanics, обративший внимание на видео полета четырех соответствующих самолетов, размещенное на YouTube.

«В ролике вы можете услышать, как новый истребитель при приближении издает необычный высокий звенящий звук», — пишет издание, считая шум от летящего Су-57 зловещим и пронзительным.

Издание, комментируя видео, размещенное в сети в июне 2020 года, предполагает, что на нем можно было увидеть четыре Су-57 во время подготовки к параду Победы, проходившему в мае того же года.

В марте российский истребитель поколения 4++ Су-35 в рейтинге читателей Defence Blog был назван одним из самых красивых современных истребителей в мире. Данный самолет с 14 процентами голосов занял вторую позицию. Лидером рейтинга (40 процентов) стал американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Третье место (13 процентов) занял французский Rafale.