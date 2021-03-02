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Лукашенко предложил разместить в Беларуси российские самолеты 

Российская Газета и ещё 11 55 минут назад
Лукашенко предложил разместить в Беларуси российские самолеты
Фото: ТАСС
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил организовать совместное дежурство с участием российских самолетов в воздушном пространстве республики. Об этом он сказал на совещании по вопросам белорусско-российского военного сотрудничества.
В частности, Лукашенко посоветовал использовать уже имеющийся у республики опыт 2014-го года, когда в РБ проводился чемпионат мира по хоккею. Тогда, напомним, российские самолеты прибыли для несения совместного дежурства с участием летчиков обеих стран.

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе, — передает РИА Новости слова белорусского президента. — А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить. Лучше купить или построить новые самолеты для этого".

Также Лукашенко рассказал участникам совещания о переговорах, которые провел в Сочи с Владимиром Путиным, и, в частности, о том, что Беларусь "продолжит координировать с Россией" как внешнюю политику, так и вопросы обороны. По словам белорусского лидера, необходимо выстроить такие же отношения и в экономике, чтобы "не бояться" и "не дергаться" по поводу западных санкций.
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Комментарии 1
Армия , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости , Краснодарский Край , Минск , Сочи
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