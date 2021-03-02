Лукашенко предложил разместить в Беларуси российские самолеты 

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе, — передает РИА Новости слова белорусского президента. — А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить. Лучше купить или построить новые самолеты для этого".