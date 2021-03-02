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Беспилотный истребитель Loyal Wingman совершил первый полет 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 50 минут назад
Беспилотный истребитель Loyal Wingman совершил первый полет
Фото: Boeing/YouTube
Первый беспилотный истребитель Loyal Wingman, спроектированный и произведенный в Австралии более чем за 50 лет, совершил первый полет.

«Команда Boeing Australia и Королевские ВВС Австралии выполнили первый полет Loyal Wingman. Самолет … предназначен для защиты других пилотируемых самолетов», сообщает портал Aerocontact.

Там же отмечается, что Loyal Wingman — первый военный самолет, спроектированный и произведенный в Австралии более чем за 50 лет. Второй самолет Loyal Wingman в настоящее время находится в стадии разработки, совместные полеты запланированы на конец 2021 года.
Рассказывая об этом беспилотнике в конце прошлого года газета ВЗГЛЯД сообщала, что Loyal Wingman — «Верный ведомый» — будет просто лететь ведомым за пилотируемым истребителем и вести бой совместно с ним. Это тоже требует искусственного интеллекта, и неизвестно, чем ограничатся австралийцы в итоге. И во что превратится эта машина, когда попадет в ВВС США.
Первый опытный образец беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman показали на предприятии корпорации Boeing Australia 5 мая 2020 года. Проект финансируется корпорацией Boeing и правительством Австралии. При этом разработка была бы невозможной без участия американской стороны: в его основе лежат концепции, проработанные специалистами Phantom Works — специальной научно-исследовательской группы Boeing, работающей в перспективных направлениях, пишет «Военное обозрение».
Loyal Wingman — довольно крупный аппарат. Его длина составляет 11 метров, а ширина — 11,7 метра. Он имеет один реактивный двигатель. Главной конструктивной особенностью БПЛА можно назвать модульный принцип: в зависимости от характера задания аппарат сможет брать различную нагрузку. Прежде всего, вероятно, речь идет о различных сенсорах, позволяющих обнаруживать и идентифицировать неприятеля. В будущем аппарат может получить свое собственное вооружение. Loyal Wingman сможет сопровождать пилотируемые истребители на протяжении всего полета, вне зависимости от характера боевого задания. Среди заявленных целей — разведка, ударные задачи, постановка помех и так далее.
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Армия , Boeing , Деловая газета "Взгляд" , Военное обозрение , Австралия
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