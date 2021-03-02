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Москва

Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США 

Алевтина Жаркова 26 минут назад
Министерство обороны США показало кадры атаки по американской авиабазе в Ираке. Видео ракетного удара Ирана, который был снят с дрона, транслировали по телевидению. Его также опубликовал YouTube-канал The War Zone.
На записи видно, как шесть ракет атакуют объекты военной базы Эйн-аль-Асад. Всего противник задействовал, по разным данным, от 11 до 16 ракет. При этом ни один военнослужащий не погиб, но 110 человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью. В результате удара повреждения получили американские истребители.
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Оружие , США , Пентагон
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