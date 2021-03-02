Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США 

На записи видно, как шесть ракет атакуют объекты военной базы Эйн-аль-Асад. Всего противник задействовал, по разным данным, от 11 до 16 ракет. При этом ни один военнослужащий не погиб, но 110 человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью. В результате удара повреждения получили американские истребители.