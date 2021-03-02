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На Украине намерены принять закон о призыве на случай войны в Донбассе 

News.ru 1 час назад
Украина примет закон о призыве на случай войны в Донбассе
Фото: Reuters
На заседании партии «Слуга народа» депутаты обсудили законопроект о создании территориальных центров комплектования на базе военкоматов и о срочном призыве на службу резервистов при возобновлении боевых действий в Донбассе. В случае принятия закона военнослужащих смогут призвать в течение суток без объявления мобилизации.

Законопроект касается введения нового вида службы, предусматривающего контракты с резервистами оперативного резерва в особый период. Этот инструмент позволит очень оперативно, на протяжении суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже имеющийся резерв, — цитирует «Страна.ua» руководителя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.

Он уточнил, что в случае принятия закона в резерв войдут уже отслужившие граждане, имеющие боевой опыт. Этот законопроект уже был принят в первом чтении Верховной радой в октябре 2020 года.
Как писал NEWS.ru, член Трёхсторонней контактной группы от Украины журналист Сергей Гармаш предположил, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в ближайшие десять лет.
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Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс ни при каких условиях. Глава государства пояснил, что у него перед глазами стоят люди, получившие в Донбассе травмы и увечья. Путин подчеркнул, что «мы должны подумать о последствиях» любого шага прежде, чем принимать решение.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.
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Армия , Сергей Гармаш , Александр Завитневич , Владимир Путин , Пентагон , Верховная Рада , Донецкий , Киев
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