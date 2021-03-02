Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Крейсер РФ отработал удар по подлодкам НАТО из норвежского фьорда 

Российская Газета 1 час назад
Крейсер РФ отработал удар по подлодкам из норвежского фьорда
Фото: Минобороны РФ
На прошлой неделе Норвегия стала полем условной битвы между Россией и НАТО за Арктику, пишет Forbes. У западного побережья страны канадский фрегат, норвежские ракетные катера и американский истребитель F-35 учились сбивать противокорабельные ракеты. У восточного — российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" тренировался топить подводные лодки противника, спрятавшись в пограничном Варангер-фьорде.
Непонятно, какую роль в противоракетных учениях выполняли стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, впервые в истории переброшенные в Норвегию. Но в реальном столкновении самолеты с противокорабельными ракетами дальностью 500 километров станут мощным оружием, пишет издание.
В ответ на маневры НАТО Россия отправила в море один из самых грозных в мире кораблей — ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов". Согласно информации Минобороны РФ, экипаж отработал боевую организацию в море, выполнил ряд общекорабельных учений: по борьбе за живучесть, радиационной и химической защите, отражению атак с воздуха и из-под воды. Противолодочным задачам в походе было уделено особое внимание — крейсеру ассистировала неназванная субмарина и морская авиация. В частности, отрабатывались задачи по поиску и сопровождению подлодки условного противника, выполнялись стрельбы противолодочным оружием.
Примечательно, что "Маршал Устинов" отклонился от прямого маршрута в Североморск и зашел в Варангер-фьорд, по которому проходит морская граница между Россией и Норвегией. "Это первый за последнее время проход западнее полуострова Рыбачий", — отметил пресс-секретарь объединенного штаба ВС Норвегии майор Бриньяр Стордал.
Крейсер "Маршал Устинов" в строю с 1986 года. В 2017-м он вернулся на Северный флот после капитального ремонта и модернизации. Главное оружие 185-метрового корабля — 16 пусковых установок крылатых ракет П-1000 "Вулкан".
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
Российская Газета: последние новости
Британцы высмеяли слежку за российской подводной лодкой в Ла-Манше Британцы высмеяли слежку за российской подводной лодкой в Ла-Манше В войска поставлена партия новейших танков Т-90М "Прорыв" В войска поставлена партия новейших танков Т-90М "Прорыв" Миротворец: войска ООН используют российские бронеавтомобили "Водник" Миротворец: войска ООН используют российские бронеавтомобили "Водник"
Комментарии 1
Армия , НАТО , Forbes , Норвегия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Труп младенца в пакете нашли в Колпине
00:52
Труп младенца в пакете нашли в Колпине
Происшествия
Пробирающихся по пояс в снегу к вокзалу россиян сняли на видео
00:20
Пробирающихся по пояс в снегу к вокзалу россиян сняли на видео
Происшествия
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
00:29
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
Шоу-бизнес
Сожитель оставил на морозе умирать 5-летнего сына россиянки
00:28
Сожитель оставил на морозе умирать 5-летнего сына россиянки
Происшествия Криминал
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
00:24
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
Происшествия Пожары
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
00:48
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
В мире США
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
01:26
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
Армия
Видео учений мотострелков в Мурманской области
Армия
Видео испытаний экипировки с электрообогревом
00:38
Видео испытаний экипировки с электрообогревом
Армия
Появилось видео взлета и посадки Ил 76
00:41
Появилось видео взлета и посадки Ил 76
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение