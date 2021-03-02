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Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском 

Вадим Дроздов 21 минуту назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео боевых стрельб артиллерии, «Солнцепеков» и танков в Челябинской области.
"Огневую мощь танков, РСЗО «Град», ствольной артиллерии и тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» продемонстрировали военнослужащие Центрального военного округа для участников сбора с командным составом. Поддержку с воздуха оказали экипажи бомбардировщиков Су-34, вертолетов Ми-8 и Ми-24. Боевые стрельбы прошли на полигоне в Челябинской области. В сборе приняли участие около 300 командиров соединений, воинских частей и начальников служб военного округа, сотрудники федеральных органов исполнительной власти региона и представители вооруженных сил Киргизии, Таджикистана и Узбекистана", — говорится в комментарии.
Армия , Видео , Министерство обороны
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