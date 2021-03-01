Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

США намерены продолжать добиваться денуклеаризации КНДР 

RT на русском 43 минуты назад
США будут добиваться денуклеаризации КНДР
Фото: globallookpress.com
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона намерена продолжать добиваться денуклеаризации КНДР.

«Мы продолжим добиваться денуклеаризации Северной Кореи, мы будем изучать всю доступную информацию», — цитирует её РИА Новости.

Она также добавила, что администрация США в настоящий момент проводит обзор своей политики в отношении КНДР.
Томас-Гринфилд подчеркнула, что Вашингтон считает, что Северная Корея «представляет серьёзную угрозу нашему миру и безопасности».
Ранее представители Соединённых Штатов, Южной Кореи и Японии провели встречу по КНДР.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
RT на русском: последние новости
США выделяют Украине пакет военной помощи на $125 млн США выделяют Украине пакет военной помощи на $125 млн Украина планирует к 2025 году восстановить контроль над Донбассом Украина планирует к 2025 году восстановить контроль над Донбассом Фрегат Черноморского флота впервые зашёл в Порт-Судан в Красном море Фрегат Черноморского флота впервые зашёл в Порт-Судан в Красном море
Армия , ООН , Администрация США , РИА Новости , КНДР , Южная Корея , США , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Драку совы с вороной сняли на видео
00:31
Драку совы с вороной сняли на видео
Общество
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
00:44
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
Криминал Происшествия
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
02:03
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
Происшествия
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
01:00
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
Происшествия
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
00:42
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
Другое Интернет
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
00:14
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
Происшествия
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
06:38
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение