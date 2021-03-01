США выделят Украине $125 млн военной помощи

«Сегодня министерство [обороны США] объявляет о новом пакете в объеме 125 млн долларов по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности. Это включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО», — цитирует ТАСС Кирби.