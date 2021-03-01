США выделят Украине $125 млн военной помощи

Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи, чтобы улучшить оперативную совместимость Украины с НАТО, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Сегодня министерство [обороны США] объявляет о новом пакете в объеме 125 млн долларов по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности. Это включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО», — цитирует ТАСС Кирби.
Он также отметил, что в пакет помощи Украине не входят противотанковые комплексы Javelin. «В объявленный сегодня пакет (помощи) войдут два патрульных катера Mark IV (…) Это доведет наши обязательства по поставкам в общей сложности до восьми патрульных катеров в 2021–2024 финансовых годах (…) Ракеты Javelin не входят в этот пакет», — цитирует РИА «Новости» представителя Пентагона.
В январе Госдепартамент США решил профинансировать развитие региональных СМИ на Украине.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты с 2014 года оказали Киеву помощи на сумму около 4,1 млрд долларов. Большая часть из них была потрачена на безопасность и стабилизацию экономики.