Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Минобороны Украины нашло новое и необычное применение корвету «Винница» 

Украина.ру 1 час назад
Украинский корвет «Винница» превратят в музей
Фото: © commons.wikimedia.org, Den 1543
Министр обороны Украины Андрей Таран одобрил идею превратить корвет Военно-морских сил ВСУ «Винница» в музей. Информацию об этом опубликовал на днях сайт украинского оборонного ведомства

«Создание на базе боевого судна музейной экспозиции позволит превратить его в один из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи. Здесь будут популяризировать традиции украинского военного флота, а причал станет одним из центров туризма города корабелов», — отметил Таран.

По его мнению, таким образом сохранится для истории один из последних представителей корветов проекта 1124 как образец кораблестроения 70-х годов прошлого века.
Отмечается, что теперь корабль передадут как музейный предмет в филиал Национального военно-исторического музея Украины — Центральный военно-морской музей.
Ранее сообщалось, что ВМС спишут «Винницу» и два рейдовых катера. Торжественная церемония спуска флагов на военных кораблях должна состояться в ближайшее время.
Судно построили 45 лет назад. В формате государственно-частного партнерства его планируют разместить на 8-м причале Николаева.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
Последние новости
Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии
Комментарии
Армия , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Драку совы с вороной сняли на видео
00:31
Драку совы с вороной сняли на видео
Общество
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
00:44
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
Криминал Происшествия
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
02:03
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
Происшествия
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
01:00
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
Происшествия
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
00:42
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
Другое Интернет
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
00:14
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
Происшествия
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
06:38
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение