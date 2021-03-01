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Forbes: США «негласно» признали провал истребителей F-35 

Газета.ру 1 час назад
США «негласно» признали провал истребителей F-35
Фото: Reuters
Руководство Военно-воздушных сил (ВВС) США признало провал программы создания истребителей F-35, пишет Forbes.
Издание сообщает, что разговоры со стороны американских ВВС о необходимости создания новых легких истребителей являются «негласным признанием того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась».
Авторы материала отметили, что конструкцию данного самолета существенно усложнили, что произошло из-за растущей конкуренции. Они указали, что это замедлило разработку, увеличило затраты и снизило надежность проекта. В результате руководству ВВС пришлось смириться, что компенсировать проверенные временем истребителей F-16 таким же числом F-35 не получится, говорится в статье.
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Армия , Forbes , США
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