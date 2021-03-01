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В войска поставлена партия новейших танков Т-90М «Прорыв» 

Российская Газета и ещё 2 2 часа назад
В войска поставлена партия новейших танков Т-90М «Прорыв»
Фото: РИА Новости
"Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию Ростех) отправил заказчику в лице Минобороны России партию новых танков Т-90М "Прорыв". Об этом сообщает пресс-служба завода.
Отмечается, что танк Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения и является в настоящее время самой совершенной машиной в семействе Т-90. Танк, по словам производителей, наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя. Это достигается благодаря всеракурсной защите и современной всесуточной высокоавтоматизированной системе управления огнем, а также реализации мероприятий по повышению живучести бронемашины.
"Танк Т-90М по боевой эффективности значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества — исключительную надежность и минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации", — говорится в сообщении УВЗ.
Поставляемый в войска танк Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем "с мощной 125-мм танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 километров". Одновременно значительно повышена защищенность машины, увеличен внутренний забронированный объем, что позволило разместить вновь вводимое оборудование и улучшить условия работы экипажа.
В пресс-службе "Уралвагонзавода" рассказали, что высокие скоростные характеристики танка Т-90М, топливную экономичность и запас хода, в том числе при экстремально высоких температурах окружающего воздуха, обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил производства ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК".

"Сочетание высоких боевых и технических характеристик позволяет экипажу танка Т-90М эффективно вести боевые действия в любое время суток, в различных климатических условиях и добиваться успеха в противостоянии с самыми современными видами оружия", — заключили в пресс-службе "Уралвагонзавода".

Ранее глава "Уралвагонзавода" Александр Потапов заявил, что создание Т-90М — большой шаг в развитии российского танкостроения. У машины, по его словам, есть уникальная особенность: даже при выходе из строя системы управления огнем или при отсутствии электропитания от бортовой сети Т-90М "Прорыв" остается боеспособным.
Первыми танки Т-90М "Прорыв" в прошлом году получили военнослужащие Таманской дивизии.
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Комментарии
Армия , Александр Потапов , Министерство обороны , Уралвагонзавод , Ростех , ЧТЗ-Уралтрак
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