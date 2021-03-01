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ООН уличили в использовании российских бронеавтомобилей 

Ferra.ru и ещё 1 17 минут назад
ООН уличили в использовании российских бронеавтомобилей
Фото: Ferra.ru
СМИ стало известно, что миротворческая миссия Организации Объединённых Наций (UNDOF) использует российские бронированные автомобили ГАЗ-3937 «Водник».
Как пишет «Российская газета», около 50 бронеавтомобилей в 2006 году получила от России армия Уругвая. Теперь она применяет ГАЗ-3937 «Водник» в ходе выполнения миротворческой миссии ООН на Голанских высотах.
Журналисты напомнили, что российский бронеавтомобиль считается высокоманёвренным. Он весит 7500 килограммов и может уместить 11 человек. Отмечается, что армии Уругвая передали версию ГАЗ-3937 «Водник» с открыто установленным 7,62-мм пулемётом. В российской армии также использовались машины с поворотной башней с пулемётами КПВТ и ПКТ.
Ранее ГАЗ-3937 «Водник» замечали в составе правительственных войск Сирии, а именно у специальных сил разведки Военно-воздушных сил.
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Армия , ООН , "Российская газета" , Сирия , Уругвай
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