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Москва

В США «негласно» признали провал F-35 

Lenta.ru 38 минут назад
Разговоры со стороны Военно-воздушных сил (ВВС) США о необходимости создания новых легких истребителей выступают «негласным признанием» того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась, пишет Forbes.
Американский журнал отмечает, что по программе F-35 Lightning II напоминает двухместный тактический бомбардировщик дальнего радиуса действия F-111 Aardvark. Издание напоминает, что работы по последнему самолету велись более полувека назад, а вместо запланированных 1700 единиц Пентагон закупил всего 550.
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Журнал пишет, что фактическая стоимость F-111 Aardvark в пять раз превысила проектную. Одной из основных проблем данного бомбардировщика в публикации называется многофункциональность, которая усложняла конструкцию и ограничивала возможности эксплуатации самолета.

«F-35, конечно, обладает многими качествами F-111. Единый базовый набор систем, упакованный в три в целом одинаковых планера, должен удовлетворять потребностям ВВС, Военно-морского флота (ВМФ) и Корпуса морской пехоты (КМП), не говоря уже об иностранных эксплуатантах», — пишет издание.

С одной стороны, в Forbes не исключают, что Пентагон может допустить создание нового истребителя, и ограничить производство F-35 Lightning II. С другой, в издании допускают, что программа нового самолета может стать такой же неудачной, как и последний проект истребителя пятого поколения.
В феврале впервые взлетел F-15EX Advanced Eagle, который, в частности, должен дополнить F-35 Lightning II в сложных миссиях.
В январе Кристофер Миллер, занимая должность исполняющего обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.
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Армия , Видео , В мире , Кристофер Миллер , Пентагон , Forbes , США
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