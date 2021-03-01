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В Болгарии высмеяли украинский электроброневик 

Деловая газета «Взгляд» 14 минут назад
В Болгарии высмеяли украинский электроброневик
Фото: Youtube
Читатели болгарской газеты «Факты» оценили представленный на международной оружейной выставке в Абу-Даби украинский электрический бронеавтомобиль «Шторм», детали которого производятся в Китае, Финляндии и Австралии.
Прототип броневика был создан в Киеве местным конструктором. Поддержки у государства и спонсоров на запуск серийного производства изобретатель не нашел, поэтому отправился в ОАЭ, где заключил контракт и менее чем за полгода создал гибридный вариант бронемашины, передает РИА «Новости».
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В публикации «Фактов» отмечается, что батареи для «Шторма» производятся в Китае на заводе, выпускающем аккумуляторы для Tеslа, элементы брони поставляются из Финляндии, a амортизаторы — из Австралии. Публикация вызвала определенный интерес читателей.

«А что в нем украинского? Наверное, только цепи», — написал один из пользователей.

«Давайте и мы похвастаемся — мы делаем перцепечки (болгарское национальное блюдо) аж на три перца!» — предложил другой комментатор.

«Вот бы еще он летал!» — добавил третий читатель.

«Сразу отметим, что такие машины большие команды разнопрофильных инженеров создают несколько лет, затем месяцами испытывают их и так далее. И все равно 90% проектов не реализуют из-за их недостатков», — заметил еще один пользователь.

«А что они еще могут сделать или разработать, если не оружие?» — задался вопросом другой комментатор.

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Комментарии 4
Армия , В мире , РИА Новости , Абу-Даби , Австралия , Болгария , Киев , Китай , ОАЭ , Финляндия
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