В Болгарии высмеяли украинский электроброневик 

Читатели болгарской газеты «Факты» оценили представленный на международной оружейной выставке в Абу-Даби украинский электрический бронеавтомобиль «Шторм», детали которого производятся в Китае, Финляндии и Австралии.
Прототип броневика был создан в Киеве местным конструктором. Поддержки у государства и спонсоров на запуск серийного производства изобретатель не нашел, поэтому отправился в ОАЭ, где заключил контракт и менее чем за полгода создал гибридный вариант бронемашины, передает РИА «Новости».
В публикации «Фактов» отмечается, что батареи для «Шторма» производятся в Китае на заводе, выпускающем аккумуляторы для Tеslа, элементы брони поставляются из Финляндии, a амортизаторы — из Австралии. Публикация вызвала определенный интерес читателей.
«А что в нем украинского? Наверное, только цепи», — написал один из пользователей.
«Давайте и мы похвастаемся — мы делаем перцепечки (болгарское национальное блюдо) аж на три перца!» — предложил другой комментатор.
«Вот бы еще он летал!» — добавил третий читатель.
«Сразу отметим, что такие машины большие команды разнопрофильных инженеров создают несколько лет, затем месяцами испытывают их и так далее. И все равно 90% проектов не реализуют из-за их недостатков», — заметил еще один пользователь.
«А что они еще могут сделать или разработать, если не оружие?» — задался вопросом другой комментатор.