Видео с новым беспилотником ВС РФ «Аргумент» 

Конструкторское бюро «Современные авиационные технологии» (САТ) хочет создать ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "АР-10" «Аргумент» на основе российского легкого реактивного учебно-тренировочного самолета с крыльями обратной стреловидности "СР-10".

Предполагается, что длина российского «Аргумента» будет составлять 9,7 метров, размах крыла — 8,4 метра, а высота на стоянке — 3,4 метра. Притом его максимальная взлетная масса составит около 3,8 тысяч килограммов, а крейсерская скорость — до 800 километров в час.

Кроме того, на «Аргумент» во внутрифюзеляжный отсек можно будет поместить ракету, например высокоточную авиационную ракету Х-38 класса «воздух-поверхность».