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Промо-видео B-21 «Raider» 

Вадим Дроздов 43 минуты назад
B-21 "Raider" — это перспективный американский стратегический бомбардировщик нового поколения для ВВС США. Фактически, проект является вариантом бомбардировщика Б-2 (В-2) с использованием более современных разработок. Первый полёт бомбардировщик B-21 "Raider" совершит в середине 2022 года. Основная ориентация проекта — на стелс-технологии, дозвуковую скорость и возможность пилотирования как с пилотом, так и в беспилотном режиме. Планируемый боевой радиус действия — до 3800 километров без дозаправки. Самолёт будет способен проходить системы ПВО, имеющиеся у потенциальных противников США, и нести ядерное оружие. Проектная стоимость одного бомбардировщика 500—550 млн долларов.
Армия , Видео
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