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СМИ: Израиль нанес ракетные удары по штабу и лагерю шиитских бойцов под Дамаском 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Израиль нанес удары по штабу шиитских бойцов под Дамаском
Фото: EPA
Израильские ВВС атаковали в воскресенье пригород Дамаска Сейида-Зейнаб, расположенный на пути в международный аэропорт. Как передал саудовский телеканал Al Hadath, несколько ракет было выпущено по этому району израильскими самолетами со стороны Голанских высот.
Очевидцы сообщили телеканалу о сильных взрывах, прогремевших в Сейида-Зейнаб поблизости от штаба и лагеря шиитских отрядов "Хезболлах", воюющих на стороне сирийской армии. О потерях в их рядах и материальном уроне сведений не приводится.
По информации агентства SANA, "силы противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по воздушным целям противника в небе Дамаска и поразили большую часть ракет".
Последний раз Израиль наносил удары по позициям сирийской армии и проиранских вооруженных формирований в районе международного аэропорта Дамаска 15 февраля, тогда погибли три солдата и четыре иранских военных советника.
3 февраля целью ракетной атаки Израиля стала база 4-й элитной дивизии в столичном предместье Эль-Кисва, а также военные объекты в пригороде Сахная и научно-исследовательский центр в Эль-Химме.
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Комментарии
Армия , Война в Сирии , Хезболла , Дамаск , Израиль , Сирия
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