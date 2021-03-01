Военные РФ уничтожили в Сирии госпиталь боевиков

Саперы Вооруженных сил РФ уничтожили в сирийской провинции Идлиб пустующую пещеру, где боевики создали полевой госпиталь, приспособленный для проведения даже сложных операций. Этот крупный медпункт был одним из самых хорошо оборудованных среди обнаруженных российскими военнослужащими в стране, сообщил журналистам начальник инженерных войск группировки ВС РФ в Сирии полковник Роман Бессмертный

"В этой пещере находился современный госпиталь, сделанный средствами механизации и оборудованный полностью как для приема амбулаторных больных, так и для проведения тяжелых операций. Оснащение госпиталя позволяло размещать до 100 человек личного состава", — рассказал Бессмертный.

По его словам, пещеру в течение двух лет оборудовала сравнительно небольшая, но крайне жестокая группировка "Джейш аль-Иза", известная своим религиозным радикализмом и отказами от переговоров как с официальными властями Сирии, так и с другими незаконными вооруженными формированиями. С 2015 года госпиталь принимал больных и раненых, а покинули его боевики при отступлении в 2019 году, вывезя большую часть оборудования, инструментов и медикаментов. Часть имущества боевики сожгли, а часть — бросили. Сейчас пещера находится в глубоком тылу сирийской армии, в нескольких десятках километров от зоны соприкосновения с территорией, контролируемой незаконными вооруженными формированиями, и за ненадобностью ее решили уничтожить.

Оборудование госпиталя

Боевики создали искусственную пещеру в склоне высокого холма, она несколькими входами обращена в горную долину. Поблизости нет каких-либо крупных населенных пунктов, с воздуха пещера почти не заметна, а прямо рядом с ней проходит высоковольтная линия электропередач. Это позволило боевикам не только долгое время держать в тайне местоположение госпиталя, но и подключить его к централизованному электроснабжению, отказавшись от дизельных электрогенераторов, которые обычно применяются в таких подземных укреплениях.

При прокладывании пещеры, общая площадь которой достигает нескольких тысяч квадратных метров, боевики применяли тяжелую горно-проходческую технику. Главный вход в госпиталь усилен железобетонными конструкциями и поддерживался колоннами, коридоры и помещения внутри выровнены бетоном и отделаны мрамором и кафельной плиткой. Госпиталь был оснащен всеми необходимыми коммуникациями, в нем работал водопровод, канализация, вентиляционные системы, был даже доступ в интернет. Внутри остались двери, сантехника, мебель.

Среди оставленного боевиками имущества обнаружено медицинское оборудование, в том числе детали аппаратов искусственной вентиляции легких, много медицинских халатов, перчаток и масок, капельницы и оборудование для переливания крови, а также медикаменты и перевязочные материалы. Неподалеку расположены еще несколько небольших пещер, в которых размещали охрану, а также держали скот, чтобы кормить медиков и раненых.

Как поясняют саперы, несмотря на колоссальную стоимость подобного объекта, боевики считают затраты приемлемыми. На подконтрольной им территории в Идлибе были оборудованные больницы, но они привлекали слишком много внимания. Активность вокруг них быстро зафиксировала бы воздушная разведка, и чтобы обезопасить своих врачей и иметь возможность лечить даже тяжелораненых, госпиталь оборудовали под землей.