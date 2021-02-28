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WSJ узнала о планах США обновить спутники для борьбы с Россией и Китаем в Арктике 

BFM.RU 27 минут назад
США решили обновить спутники для борьбы с Россией в Арктике
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден попросил канадского премьер-министра Джастина Трюдо увеличить траты на модернизацию командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Модернизация, как сообщается, необходима для более эффективного противостояния России и Китаю.
NORAD состоит из спутников, наземных радаров и баз ВВС, в основном расположенных на Аляске и в северных территориях Канады. Ее задача — предупреждать США и Канаду о любой атаке с севера.

«Мы начнем расширенный американо-канадский диалог об Арктике, чтобы охватить вопросы, связанные с континентальной безопасностью, экономическим и социальным развитием и управлением Арктикой», — подчеркнул президент США.

Китай давно стремится в северном направлении, хотя и вынужден взаимодействовать по своей арктической программе с Россией, говорит военный эксперт Владимир Карнозов:
Владимир Карнозов военный эксперт «США стали более серьезно относиться к Арктике еще в последние годы президентства Барака Обамы. Видя усилия России, Америка не хотела в этом отставать, потому что они готовятся к серьезному противостоянию с нашей страной, с Китаем, эти две страны у них называются „противники США“, это уже проходит в многочисленных документах. Смысл этого нового обращения в том, чтобы подключить другие страны к этой арктической гонке. В ней уже участвует Норвегия, куда недавно были переброшены четыре стратегических бомбардировщика, поэтому Канада — это некое второе серьезное государство на очереди. Китай очень интересует Арктика, хотя географически у Китая нет выхода туда. Естественно, выход этот есть через Россию. А Арктика Китаю интересна для транспортировки своих товаров в Европу, поэтому Китай сам развивает арктические программы, у него уже есть один ледокол, судно украинской постройки, сейчас по его образу сделан второй ледокол».
Обращение Байдена к Канаде — это только первый шаг. Общая арктическая стратегия гораздо амбициознее. И модернизация системы североамериканской воздушной обороны — это всего лишь один ее элемент, говорит военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков:
Алексей Леонков военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» «В 2020 году они пересмотрели свою арктическую доктрину, в которой обозначили два позиционных района, которые они будут укреплять с помощью своих союзников. Один район находится в районе Атлантического океана, за этот район отвечают второй и шестой флот США, а также такие государства, как Дания, Норвегия и Исландия. А вторая зона в районе Берингова пролива, Алеутских островов, там у американцев есть существенная группировка войск, находящаяся на Аляске. Но им мешает сама природа Аляски, там есть ряд факторов, которые американцы не могут преодолеть самостоятельно. Есть две стратегии командования военно-воздушными силами и военно-морским флотом США, в которых четко говорится о том, как они будут действовать в этих арктических зонах, и там упоминается Канада со своими постами радиолокационных станций, которые развернуты у них на северных границах, там речь идет о порядка 50 комплексах. Она должна укладываться в некую военную инфраструктуру. Потому что оценка вооруженных сил Канады по противодействию опасности с севера, как они называют, желает лучшего».
NORAD создавалось еще в годы холодной войны. В рамках его обновления США и Канада планируют усовершенствовать систему спутников и радаров. Согласно экспертным оценкам, на которые ссылается WSJ, проект модернизации может обойтись в 15 млрд долларов, из которых шесть заплатит Канада.
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Армия , Барак Обама , Владимир Карнозов , Джозеф Байден , Алексей Леонков , Джастин Трюдо , Журнал "Арсенал отечества" , Wall Street Journal , Аляска , Канада , Китай , США
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