Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Турции заявили о неспособности российских средств РЭБ остановить Bayraktar 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
В Турции заявили о неспособности России остановить Bayraktar
Фото: Wikipedia
Генеральный директор Baykar Халук Байрактар утверждает, что российские системы радиоэлектронной борьбы якобы не могут справиться с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2.
Его слова приводят Sportime и F5Haber.
Отметим, что заявление Байрактара прозвучало на фоне распространившихся в соцсетях фото, на которых, как утверждается, якобы военные из России демонстрируют обломки уничтоженного в Ливии Bayraktar TB2.
Напомним, в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса говорится, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами, НАТО придется в приоритетном порядке устранять подобные угрозы перед началом своих операций.
Видео дня. Николь Кидман ударили по лицу в Сиднейской опере
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украинские силовики убили военнослужащего ДНР во время обстрела Украинские силовики убили военнослужащего ДНР во время обстрела Во Франции рассказали о российском оружии «на грани научной фантастики» Во Франции рассказали о российском оружии «на грани научной фантастики» В НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников В НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников
Комментарии 21
Армия , НАТО , Ливия , Липецк , Липецкая Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
00:14
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
Общество
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
00:50
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
00:23
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
Происшествия
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
00:10
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
Интернет Общество
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
00:07
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
Происшествия
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
01:53
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
В мире Общество
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
00:36
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
Общество
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
00:29
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
02:04
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
Войска Политика
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
00:29
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение