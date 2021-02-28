В Турции заявили о неспособности России остановить Bayraktar

Генеральный директор Baykar Халук Байрактар утверждает, что российские системы радиоэлектронной борьбы якобы не могут справиться с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2.
Отметим, что заявление Байрактара прозвучало на фоне распространившихся в соцсетях фото, на которых, как утверждается, якобы военные из России демонстрируют обломки уничтоженного в Ливии Bayraktar TB2.
Напомним, в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса говорится, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами, НАТО придется в приоритетном порядке устранять подобные угрозы перед началом своих операций.
REVERSE SIDE OF THE MEDAL
Фото пленения ещё одного турецкого БПЛА Bayraktar TB2 «музыкантами». Если они падают, значит это кому-нибудь нужно.
Липецк, 2019. pic.twitter.com/xDKbWk57L6— Кирсанов Андрей (@AKVANAFFT) February 26, 2021