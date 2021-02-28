В Турции заявили о неспособности России остановить Bayraktar

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Генеральный директор Baykar Халук Байрактар утверждает, что российские системы радиоэлектронной борьбы якобы не могут справиться с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2.

F5Haber. Его слова приводят Sportime

Отметим, что заявление Байрактара прозвучало на фоне распространившихся в соцсетях фото, на которых, как утверждается, якобы военные из России демонстрируют обломки уничтоженного в Ливии Bayraktar TB2.

Н апомним, в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса говорится, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» явля ются иде альным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами, НАТО придется в приоритетном порядке устранять подобные угрозы перед началом своих операций.