Эксперт: Киев напрасно стремится к подражанию НАТО 

Сейчас на Украине репетируют новый строевой шаг. Ноги поднимают не на 15-20 сантиметров, а всего на 10-15. На натовский укороченный размер планируется перейти к 30-летию незалежной. Но пока новый строевой элемент разучивает только президентский полк имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Виктор Литовкин говорит, что Киев напрасно стремится во всем подражать НАТО — там никогда не рассматривали Украину как кандидата на вступление в военный блок.

«В НАТО не принимают государства, которые имеют территориальные претензии к своим соседям. А Украина как раз имеет претензии к России по поводу Крыма», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что на Украине идет гражданская война. Это вторая причина, по которой невозможно вступление в альянс.

Литовкин считает, что киевским чиновникам лучше озаботиться состоянием морально и материально полуразваленной армии. Например, платить больше денег, выдавать качественное обмундирование и гарантировать получение квартир. Только в последнее время вооруженные формирования Киева покинули 70 тысяч человек.