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Москва

Эксперт: Киев напрасно стремится к подражанию НАТО 

Майк Габриелян 1 час назад
Эксперт: Киев напрасно стремится к подражанию НАТО
Фото: РИА Новости
Натовский строевой шаг не поможет вооруженным формированиям Киева приблизиться к стандартам НАТО. Мечты политиков-русофобов о вхождении в альянс останутся бесплодными. Так считает военный эксперт Виктор Литовкин, передаёт Nsation News.
Сейчас на Украине репетируют новый строевой шаг. Ноги поднимают не на 15-20 сантиметров, а всего на 10-15. На натовский укороченный размер планируется перейти к 30-летию незалежной. Но пока новый строевой элемент разучивает только президентский полк имени гетмана Богдана Хмельницкого.
Виктор Литовкин говорит, что Киев напрасно стремится во всем подражать НАТО — там никогда не рассматривали Украину как кандидата на вступление в военный блок.

«В НАТО не принимают государства, которые имеют территориальные претензии к своим соседям. А Украина как раз имеет претензии к России по поводу Крыма», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что на Украине идет гражданская война. Это вторая причина, по которой невозможно вступление в альянс.
Литовкин считает, что киевским чиновникам лучше озаботиться состоянием морально и материально полуразваленной армии. Например, платить больше денег, выдавать качественное обмундирование и гарантировать получение квартир. Только в последнее время вооруженные формирования Киева покинули 70 тысяч человек.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стало известно о военных преступлениях против жителей ЛНР.
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Армия , Виктор Литовкин , НАТО
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