ВВС США испытали высокоточную «Золотую Орду» 

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Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешные испытания системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), сообщает FlightGlobal.

По данным портала, в рамках испытания были одновременно применены сразу четыре авиабомбы GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB), интегрированные в систему «Золотая Орда». В результате авиабомбы смогли синхронно поразить четыре разные цели.

«Это был большой шаг вперед в реализации этой программы», — сказал генерал Хизер Прингл.

Как отмечает FlightGlobal, ранее тестировалось совместное применение только двух авиабомб.

Проект «Золотая орда» предусматривает создание систем искусственного интеллекта для различных классов боеприпасов, таких как высокоточные планирующие бомбы.