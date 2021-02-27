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В Черном море стартовали международные учения НАТО 

Газета.Ru 28 минут назад
В Черном море стартовали международные учения НАТО
Фото: globallookpress.com
В Черном море стартовали международные учения НАТО «Посейдон 21», сообщило «Радио Румынии».
Учения пройдут с 27 февраля по 6 марта под командованием военно-морских сил Румынии. В них участвуют более 700 военных из Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции.
Тренировки будут проводиться на море, суше и в воздухе. В них будут задействованы 13 военных кораблей, девять самолетов, один грузовик и подводный робот.
Военные будут тренировать сопротивление подводным угрозам, авиации и надводным кораблям, а также обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств. Кроме того, силы НАТО будут репетировать буксир корабля, заправку топливом на море и оказание первой помощи.
Ранее были названы главные угрозы НАТО и ЕС.
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Армия , ЕС , НАТО
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