В Черном море стартовали международные учения НАТО «Посейдон 21», сообщило «Радио Румынии».

Греции, Учения пройдут с 27 февраля по 6 марта под командованием военно-морских сил Румынии . В них участвуют более 700 военных из Болгарии Испании , Румынии, США, Турции и Франции.

Тренировки будут проводиться на море, суше и в воздухе. В них будут задействованы 13 военных кораблей, девять самолетов, один грузовик и подводный робот.

Военные будут тренировать сопротивление подводным угрозам, авиации и надводным кораблям, а также обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств. Кроме того, силы НАТО будут репетировать буксир корабля, заправку топливом на море и оказание первой помощи.