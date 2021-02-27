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Мишень номер один: в НАТО оценили российские «Панцири» 

News.ru и ещё 2 23 минуты назад
Мишень номер один: в НАТО оценили российские «Панцири»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» являются для НАТО приоритетной целью перед началом своих операций, поскольку они идеально борются с военными беспилотниками.
Такой вывод содержится в отчёте Объединённого центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.

«Панцирь-С1» идеально подходит для борьбы со всем диапазоном малых и тактических военных беспилотников, а также позволяет закрыть существующий в регулярных частях ПВО пробел между спецсистемами противодействия крупногабаритным БПЛА и комплексами противодействия мини-дронам, — говорится в отчете.

Российский «убийца беспилотников» представляет собой растущую угрозу для НАТО и его союзников на поле боя, поэтому должен быть уничтожен до их вступления на театр военных действий, считают аналитики Альянса.
Они отмечают, что Турция в рамках своей операции «Весенний щит» в Идлибе подошла к ликвидации всего одного «Панциря» с особым вниманием.

Это была оперативная цель, представляющая реальную угрозу для выполнения беспилотной авиацией задач по поддержке с воздуха наземных сил и требующая немедленного уничтожения, — отмечается в отчёте.

Аналитики добавили, что турецкие военные предварительно провели интенсивную операцию по радиоэлектронному подавлению «Панциря».
Ранее NEWS.ru сообщал, что намеренно спланированной дезинформационной кампанией назвал публикации о «провале» «Панциря-С» при эксплуатации в ряде военных конфликтов индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. Материалы, в которых утверждалось, что российские ЗРПК показали свою беспомощность перед турецкими беспилотниками прежде опубликовал ряд иностранных СМИ.
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Армия , Оружие , Бекхан Оздоев , Ростех , НАТО , РИА Новости
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