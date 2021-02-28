Беспилотники атаковали цели на востоке Сирии

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США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние атаки в Ираке против представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против ИГ (запрещена в РФ). Целью, как утверждается, стали объекты проиранских групп, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сейед аш-Шухада". Гостелерадио Сирии назвало действия Вашингтона агрессией, сообщив, что данных о жертвах нет. Саудовский телеканал Al-Hadath сообщил о гибели 17 членов проиранских формирований.

13 января восточные районы Сирии атаковали израильские БПЛА. Ударам подверглись военные позиции и оружейные склады в окрестностях городов Дейр-эз-Зор и Бу-Кемаль у границы с Ираком. Сирийские военнослужащие и шиитские бойцы понесли потери.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. — "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.