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Москва

СМИ: беспилотники атаковали наземные цели на востоке Сирии 

ТАСС и ещё 2 35 минут назад
Беспилотники атаковали цели на востоке Сирии
Фото: Reuters
Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удары по наземным целям в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Как сообщил в воскресенье саудовский телеканал Al Arabiya, в пограничной с Ираком местности были слышны взрывы после того, как в небе появились беспилотники.
США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние атаки в Ираке против представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против ИГ (запрещена в РФ). Целью, как утверждается, стали объекты проиранских групп, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сейед аш-Шухада". Гостелерадио Сирии назвало действия Вашингтона агрессией, сообщив, что данных о жертвах нет. Саудовский телеканал Al-Hadath сообщил о гибели 17 членов проиранских формирований.
13 января восточные районы Сирии атаковали израильские БПЛА. Ударам подверглись военные позиции и оружейные склады в окрестностях городов Дейр-эз-Зор и Бу-Кемаль у границы с Ираком. Сирийские военнослужащие и шиитские бойцы понесли потери.
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. — "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
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Комментарии 9
Армия , Безопасность , Пентагон , Исламское государство , Багдад , Дамаск , Ирак , Нью-Йорк , Сирия , США , Эрбиль
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