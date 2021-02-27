США повысили уровень опасности для своих военных в Ираке

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США предупредили своих военнослужащих в Ираке о повышенном уровне опасности на фоне удара в Сирии . Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

По его данным, повышенный уровень опасности сохранится как минимум несколько дней. Кроме того, частные подрядчики Пентагона в Ираке также перевели своих служащих на особый режим работы, сообщает телеканал.

Например, на военно-воздушной базе Балад с 18:30 до 5 утра разрешены лишь самые важные передвижения. База подверглась ракетному обстрелу в конце прошлой недели. Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом

В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.