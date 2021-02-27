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Военнослужащие США в Ираке предупреждены о повышенном уровне опасности 

Газета.Ru и ещё 2 33 минуты назад
США повысили уровень опасности для своих военных в Ираке
Фото: Reuters
США предупредили своих военнослужащих в Ираке о повышенном уровне опасности на фоне удара в Сирии. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.
По его данным, повышенный уровень опасности сохранится как минимум несколько дней. Кроме того, частные подрядчики Пентагона в Ираке также перевели своих служащих на особый режим работы, сообщает телеканал.
Например, на военно-воздушной базе Балад с 18:30 до 5 утра разрешены лишь самые важные передвижения. База подверглась ракетному обстрелу в конце прошлой недели. Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом.
В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.
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Армия , Войска , Джозеф Байден , Пентагон , Ирак , Иран , Сирия , США
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