США применили два F-15 в ходе удара по Сирии

Соединенные Штаты применили два самолета F-15 и семь высокоточных боеприпасов в ходе удара по шиитским ополченцам в Сирии, полностью уничтожив девять объектов и выведя из строя еще два.

Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби.

"Два F-15E Strike Eagle сбросили семь высокоточных боеприпасов, полностью уничтожив девять объектов и частично разрушив два объекта, что сделало их функционально выведенными из строя", — сказал он.

Как отмечается, США контактировали с РФ непосредственно перед ударом в Сирии через механизм предотвращения инцидентов в этой стране.