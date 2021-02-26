Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

США применили два самолета F-15 и семь высокоточных боеприпасов в ходе удара по Сирии 

ТАСС 30 минут назад
США применили два F-15 в ходе удара по Сирии
Фото: Reuters
Соединенные Штаты применили два самолета F-15 и семь высокоточных боеприпасов в ходе удара по шиитским ополченцам в Сирии, полностью уничтожив девять объектов и выведя из строя еще два.
Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби.

"Два F-15E Strike Eagle сбросили семь высокоточных боеприпасов, полностью уничтожив девять объектов и частично разрушив два объекта, что сделало их функционально выведенными из строя", — сказал он.

США нанесли удар по объекту Ирана в Сирии
Как отмечается, США контактировали с РФ непосредственно перед ударом в Сирии через механизм предотвращения инцидентов в этой стране.
Видео дня. Киркоров задолжал судебным приставам 70 млн рублей
ТАСС: последние новости
Минобороны России заявило, что "Искандеры" не применялись в ходе конфликта в Карабахе Минобороны России заявило, что "Искандеры" не применялись в ходе конфликта в Карабахе Алиев заявил, что не контактировал с Пашиняном после трехсторонней встречи в январе Алиев заявил, что не контактировал с Пашиняном после трехсторонней встречи в январе Шойгу: многие из российских комплексов РЭБ не имеют аналогов в мире Шойгу: многие из российских комплексов РЭБ не имеют аналогов в мире
Армия , Сирия , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
01:25
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
Происшествия Криминал
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
00:12
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
Общество
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
00:13
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
Происшествия
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
00:43
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
Происшествия
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
00:43
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
Происшествия
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
00:13
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Происшествия
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
01:18
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
Происшествия
Мать выбросила детей из окна и спасла им жизнь
00:55
Мать выбросила детей из окна и спасла им жизнь
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение