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В Одессе начнут собирать американские военные вертолеты 

Lenta.ru 55 минут назад
В Одессе начнут собирать американские военные вертолеты
Фото: Reuters
Одесский авиационный завод до конца 2021 года начнет на регулярной основе собирать американские военные вертолеты Bell UH-1 Iroquois («Ирокез»). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на директора государственного концерна «Укроборонпром» Юрия Гусева.
По его словам, сборка техники будет осуществляться в рамках лицензионного контракта.

«По моему мнению, для мощностей завода это более чем реальная задача. Поэтому первый борт должен быть собран к 30-летию независимости Украины», — сказал Гусев.

Он отметил, что финансирование проекта будет проходить за счет инвестиционных средств и подчеркнул, что завод на протяжении своей истории отличался способностью выполнять крупные иностранные заказы.

«Только представьте: производственная мощность завода в 1917 году составляла до сотни самолетов в месяц», — добавил директор.

Bell UH-1 Iroquois («Ирокез») серийно производится для нужд американской армии с 1960 года. Претерпев неоднократные модернизации за последние десятилетия, в настоящее время он преимущественно используется для нужд морской пехоты США.
Ранее Генштаб Украины перечислил основные приоритеты для Вооруженных сил Украины в 2021 году. В их число вошли достижение максимальной совместимости материальной и оперативной базы войск с армиями стран НАТО, а также избавление от советского материально-технического наследия в армии.
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Армия , НАТО , Одесса
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