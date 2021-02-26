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Москва

Турция назвала условия для применения российских С-400 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Турция пообещала применить С-400 при возникновении угрозы
Фото: Reuters
Турция будет использовать системы противоракетной обороны (ПРО) С-400 только в случае возникновения угрозы для собственной безопасности. Условия применения купленных у России вооружений назвал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, его слова приводит газета Hurriyet.
Турецкий министр напомнил, что Анкара хотела приобрести зенитно-ракетные комплексы Patriot у США, но это не вышло «по ряду причин», после чего Турция решила приобрести российские системы ПРО. Чиновник подчеркнул, что решение о покупке С-400 — «суверенное право» республики.

«Системы С-400 будут использоваться только в случае возникновения угрозы или опасности. Они не будут представлять угрозы для тех, у кого нет намерения нападать на Турцию», — заверил Акар.

Министр подчеркнул, что введение США санкций из-за поставок российских вооружений противоречит духу партнерства.
Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Анкаре истребителей пятого поколения F-35.
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Армия , Хулуси Акар , Hurriyet Daily News , Анкара , США , Турция
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