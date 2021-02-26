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Российские военные проводят учения на Курилах 

Артём Кульша 1 час назад
Российские военные проводят учения на Курилах
Фото: ТАСС
На Курильских островах стартовали военные учения. Об этом сообщает РИА Новости.
В пресс-службе Министерства обороны России рассказали, что тактическими учениями по противодесантной обороне руководит исполняющий обязанности командира армейского корпуса Восточного военного округа генерал-майор Владимир Белявский.
В них принимают участие более тысячи военнослужащих пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса ВВО и около 300 единиц техники — самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
В рамках первого этапа маневров подразделения были подняты по учебной тревоге и совершили марш на полигоны Лагунное и Горячие ключи.
Вскоре командиры отработают управление подразделениями при борьбе с незаконными вооруженными формированиями, использование средств радиоэлектронного подавления и организацию обороны в условиях применения противником дронов.
В январе, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что намерен вести переговоры с Россией относительно территориальной принадлежности Курильских островов на основе прежних договоренностей. Он выразил уверенность, что данный вопрос не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку.
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Комментарии 1
Армия , Владимир Белявский , Министерство обороны
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