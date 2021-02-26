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Россия вооружится «Авророй» 

Lenta.ru 25 минут назад
Россия вооружится «Авророй»
Фото: «Красная звезда»
Россия вооружится малогабаритным автономным необитаемым аппаратом «Аврора». Об этом «Красной звезде» сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров.
Военный отметил, что «после проведенных мероприятий по апробации изделия заказчиком принято решение о проведении государственных испытаний» изделия «с целью принятия на снабжение».
Говоря о разработках, которые «внедрены или имеют высокую степень готовности и в ближайшее время поступят в войска», Гончаров отметил и помехоустойчивую малогабаритную адаптивную антенную решетку приема спутниковых навигационных сигналов серии «Комета».

«Кстати, эта разработка — пример пресловутого ассиметричного ответа. Устройство нейтрализует воздействие средств радиоэлектронной борьбы противника на навигационную аппаратуру беспилотного летательного аппарата за счёт адаптивных свойств приемной антенны», — сказал генерал-майор.

Также начальник рассказал о завершении госиспытаний радиолокационной станции обнаружения малоразмерных целей комплекса «Валдай». «Это эффективное средство для борьбы с малоразмерными БПЛА, действующими на малых скоростях и выполняющих полёт в режиме радиомолчания», — отметил Гончаров.
В феврале издание The Drive сообщило, что истребитель четвертого поколения Boeing F-15EX Advanced Eagle, который называют американским аналогом российского Су-57, перекрасили в цвета самолетов F-15C/D Военно-воздушных сил (ВВС) США.
Согласно открытым данным, многоцелевой модульный необитаемый аппарат «Аврора» предназначен для работ на глубине до одного километра. Автономное функционирование изделия, обеспечиваемое литий-железофосфатной аккумуляторной батареи, достигает шести часов.
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Армия , Андрей Гончаров , Министерство обороны , Boeing
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