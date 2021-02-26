Алиев: РФ не должна участвовать в модернизации армии Армении

Азербайджанский лидер в пятницу в интервью иностранным СМИ обратил внимание на заявления армянкой стороны, что Россия будет участвовать в этом процессе.

"Для чего?" — задался вопросом президент.

По его мнению, "стране, где царит хаос, где разворачивается трагикомедия то ли с совершенным переворотом, то ли не совершенном", нельзя давать оружие "во избежание очередной трагедии".

Он добавил, что уже говорил, что российской стороне нужно "забрать у Армении "Искандеры".

После окончания военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал дорожную карту развития страны, согласно которой особое значение придается вопросу реформирования и модернизации армии. Он также заявлял, что Ереван намерен "углублять сотрудничество с главным стратегическим союзником — Россией".

Армения впервые заявила о приобретении российских тактических комплексов "Искандер" в сентябре 2016 года.

Деятельность миротворцев РФ в Карабахе

Ильхам Алиев оценил как "удовлетворительную и позитивную" роль российских миротворцев, введенных в Карабах по условиям трехстороннего соглашения, подписанного им с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным 9 ноября прошлого года и положившего конец боевым действиям в зоне конфликта.

"Деятельность российских миротворцев считаю удовлетворительной и позитивной. Нахождение российских миротворцев сыграет позитивную роль и в возвращении азербайджанских перемещенных лиц в Карабах", — сказал Алиев.

Вместе с тем Алиев выступил с утверждением, что российские миротворцы "тайно пропускают" в Карабах иностранцев. По его словам, с российской стороной была достигнута договоренность о том, что иностранцы могут допускаться в регион только с разрешения Азербайджана. "Эта договоренность нарушается", — сказал Алиев. При этом он не уточнил, о гражданах какой страны идет речь.

Доказательства участия боевиков

Доказательства участия террористических групп в боевых действиях в Нагорном Карабахе до сих пор не были представлены, это искусственно созданная история, заявил Алиев.

"Ни одно доказательство участия террористических групп в ходе операции по освобождению нашей территории не было представлено. Это намеренно выдуманная история. Я сожалею, что представители дружественной страны поднимают этот вопрос, обычно такие обвинения исходили от других стран. Тем не менее никакие террористы не участвовали в операции по освобождению [Нагорного Карабаха], азербайджанская армия сама освободила свои территории", — сказал он.

Трехсторонняя встреча в Москве

Азербайджан отнесется с понимаем, если Армения отменит намеченную на субботу встречу трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров, заявил Алиев.

"Встреча была запланирована на завтра в Москве, но у нас нет пока подтверждения по участию Армении. <…> Если они ее отменят, мы поймем", — сказал он.