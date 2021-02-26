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Российский «Циркон» применят из-под воды 

Lenta.ru 2 часа назад
Российский «Циркон» применят из-под воды
Фото: РИА Новости
В текущем году гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется применить с борта атомной подводной лодки (АПЛ) К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень», сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам собеседника, планируется минимум один пуск оружия с субмарины «из надводного положения и минимум один — из подводного», «после чего будет принято решение о его принятии на вооружение как в составе надводных, так и в составе подводных носителей».
Источник отметил, что ранее были проведены испытательные пуски «Циркона» с погружного стенда. Собеседник не назвал сроки проведения соответствующих тестов.
В декабре 2020 года Минобороны России опубликовало на YouTube ролик с пуском гиперзвуковой ракеты «Циркон», осуществленном с фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350. Соответствующий испытательный пуск был проведен из акватории Белого моря по цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракета развила скорость восемь чисел Маха и поразила береговую мишень на удалении 350 километров.
В октябре того же года американский журнал Popular Mechanics написал, что скорость «Циркона» ужасает, однако Военно-морские силы (ВМС) США занимаются вопросами перехвата данного оружия.
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Армия , Министерство обороны , РИА Новости , Архангельская Область , США
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