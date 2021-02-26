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Москва

Шойгу заявил, что дальность применения российских систем РЭБ выросла в 3,5 раза 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Дальность применения российских систем РЭБ выросла в 3,5 раза
Фото: ТАСС
Россия смогла значительно расширить номенклатуру подавляемых радиоэлектронных средств за счет разработки новейших образцов техники радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу на заседании коллегии военного ведомства.
Он отметил, что в нашей стране разработаны 19 новейших образцов техники РЭБ, в том числе на воздушных носителях, при их создании учитывались перспективы развития систем управления войсками и оружием иностранных армий.

«Поставка этой техники в войска позволила существенно расширить номенклатуру подавляемых радиоэлектронных средств вероятного противника и увеличить дальность применения в 3,5 раза», — сказал он.

По словам главы военного ведомства, благодаря усилиям Минобороны и ОПК с 2015 года в России разработаны современные комплексы помех наземного, воздушного и морского базирования во всех звеньях управления. Многие из российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не имеют аналогов в мире.
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Армия , Министерство обороны
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