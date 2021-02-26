На Курилах начались крупные военные учения 

Учения по противодесантной обороне, участие в которых принимает более тысячи военнослужащих, стартовали на Курильских островах, сообщает в пятницу Минобороны

"С военнослужащими пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на Курильских островах, под руководством и.о. командира армейского корпуса ВВО Героя России генерал-майора Владимира Белявского стартовало тактическое учение по противодесантной обороне", — говорится в релизе.

Всего в тренировке принимают участие более 1000 военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе силы Тихоокеанского флота, вертолеты и самолеты армии ВВС и ПВО ВВО. Для разведки и корректировки огня артиллерии задействованы современные беспилотники.

На первом этапе учений подразделения были подняты по учебной тревоге и на штатной технике совершили марш на полигоны Горячие ключи и Лагунное.

В дальнейшем командирам всех уровней предстоит отработать управление подразделениями при борьбе с незаконными вооруженными формированиями, оборону в условиях применения противником дронов и средств радиоэлектронного подавления.