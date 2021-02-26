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Шойгу: многие из российских комплексов РЭБ не имеют аналогов в мире 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Шойгу: комплексы РЭБ не имеют аналогов в мире
Фото: ТАСС
Многие из российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не имеют аналогов в мире. Об этом в пятницу на заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Совместными усилиями министерства обороны, научного и оборонно-промышленного комплекса с 2015 года созданы современные комплексы помех наземного, воздушного и морского базирования во всех звеньях управления. Подчеркну, что многие из этих комплексов не имеют аналогов в мире", — отметил он.

По его словам, разработаны 19 новейших образцов техники РЭБ, в том числе на воздушных носителях, при их создании учитывались перспективы развития систем управления войсками и оружием иностранных армий.

"Поставка этой техники в войска позволила существенно расширить номенклатуру подавляемых радиоэлектронных средств вероятного противника и увеличить дальность применения в 3,5 раза", — сказал Шойгу.

"За последние три года вооруженные силы получили более тысячи единиц техники РЭБ, в том числе малогабаритные передатчики помех, работающие полностью автономно", — отметил министр.

Об учениях соединений и частей РЭБ

Шойгу сообщил, что массовое переоснащение войск на новую технику РЭБ потребовало увеличить интенсивность мероприятий практической подготовки. За указанный период были проведены свыше 200 тактико-специальных и командно-штабных учений, в том числе 15 бригадных.
По его оценке, наиболее масштабными по количеству привлекаемого личного состава, вооружения и военной техники стали специальные учения войск РЭБ, которые прошли в августе прошлого года. В ходе учений отработаны совместное применение средств и комплексов РЭБ межвидовых группировок войск и сил, действия подразделений при прорыве системы ПВО и отражении массированных ракетно-авиационных ударов условного противника.

"Комплексы и средства РЭБ уже подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях, в том числе в Сирийской Арабской Республике. И еще один положительный момент, который важно отметить, — наращивание боевых возможностей войск РЭБ проводилось не за счет увеличения штатной численности, а путем улучшения характеристик создаваемой техники и ее многофункциональности", — отметил министр.

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Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Сирия
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