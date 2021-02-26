Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе 

25 февраля на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео работы саперов российского МПЦ в районе аэродрома Тхонгхайхин в Лаосе

"Свыше 690 взрывоопасных предметов обнаружили специалисты Международного противоминного центра ВС РФ в ходе гуманитарного разминирования территории в районе аэродрома Тхонгхайхин в Лаосе. Уничтожением найденных боеприпасов занимаются саперы отряда разминирования U-58 Лаосской народной армии. В числе находок кассетные авиабомбы BLU-26, BLU-63 и BLU-3B американского производства, а также к артиллерийским боеприпасам различного калибра. Боеприпасы залегают на глубине до 1,7 метра, а в почве содержится большое количество ферромагнитных элементов, что существенно осложняет поиск", — говорится в комментарии.