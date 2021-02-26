Глава Пентагона раскрыл детали удара по Сирии

"Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели. Мы уверены, что цель использовалась тем же шиитским ополчением, которое осуществило удары (по американским военнослужащим. — Прим. ред.)", — сказал Остин.