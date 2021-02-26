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Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара 

РИА Новости 31 минуту назад
Глава Пентагона раскрыл детали удара по Сирии
Фото: © AP Photo / J. Scott Applewhite
США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, использовавшихся рядом поддерживаемых Ираном военизированными группировками, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В минобороны США подчеркнули, что это был ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

"Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели. Мы уверены, что цель использовалась тем же шиитским ополчением, которое осуществило удары (по американским военнослужащим. — Прим. ред.)", — сказал Остин.

При этом он отметил, что не может сказать большего, однако выразил уверенность, что американские военные "точно знают, куда ударили".
Представитель Пентагона Джон Кирби, заявление которого поступило в распоряжение РИА Новости, ранее сообщил, что нанести удар приказал президент Джо Байден.
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Армия , Войска , Джон Кирби , Джозеф Байден , Ллойд Остин , Министерство обороны , Пентагон , РИА Новости , Ирак , Сирия , США
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