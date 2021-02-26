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Зеленский объявил о новом заседании СНБО 

Украина.ру и ещё 4 1 час назад
Зеленский объявил о новом заседании СНБО
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский созывает в пятницу заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщили на сайте президента 25 февраля.
Отмечается, что заседание состоится в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности.

«Организация заседания возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова. Вся информация, которую можно обнародовать, будет сообщена официально», — говорится в сообщении.

Ранее, 19 февраля, СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
До этого, 2 февраля, были введены санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, их владельца, нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака и председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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Армия , Безопасность , Алексей Данилов , Виктор Медведчук , Тарас Козак , Владимир Зеленский , Оксана Марченко , Киев
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