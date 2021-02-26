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Первый аналог Су-57 ВВС США перекрасили 

Lenta.ru 1 час назад
Первый аналог Су-57 ВВС США перекрасили
Фото: Boeing
Истребитель четвертого поколения Boeing F-15EX Advanced Eagle, который называют американским аналогом российского Су-57, перекрасили в цвета самолетов F-15C/D Военно-воздушных сил (ВВС) США, пишет The Drive.
Издание отмечает, что в ходе последнего полета истребитель управлялся пилотом ВВС, а не компании Boeing. Согласно изданию, в настоящее время самолет находится в Сент-Луисе (Миссури), откуда в начале февраля впервые поднялся в воздух.
The Drive пишет, что последующие испытания F-15EX Advanced Eagle будут проводиться на авиабазе Эглин (Флорида). Военные должны получить данный самолет во втором квартале текущего года.
В феврале 2020 года Boeing на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показал макет F-15EX Advanced Eagle с подвесным грузом Multi-Purpose Booster, который, вероятно, окажется гиперзвуковой ракетой или противоспутниковым оружием.
F-15EX Advanced Eagle получил, в частности, электродистанционную систему управления, цифровой кокпит, радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и современную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). До 2030 года ВВС США намерены получить около 200 единиц F-15EX Advanced Eagle. Стоимость соответствующей программы обновления парка F-15 Eagle оценивается в 23 миллиарда долларов.
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Армия , Оружие , Boeing , Орландо , США
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