Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

США предостерегли армянских военных от вмешательства в политику 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
США предостерегли армянских военных от вмешательства в политику
Фото: Reuters
Госдепартамент США предостерег армянских военных от вмешательства в политику страны. Заявление представителя американского департамента Неда Прайса передает РИА Новости.

«Мы напоминаем всем сторонам о базовом демократическом принципе, что вооруженные силы государств не должны вмешиваться во внутреннюю политику», — сказал Прайс. Он призвал лидеров конфликта разрешить разногласия мирно и избегать любой эскалации и насилия.

По словам Прайса, США поддерживают демократические процессы и институты Армении, а также ее суверенитет, и внимательно следят за ситуацией. При этом Госдеп не пришел к выводу, имела ли место в Армении попытка государственного переворота.
25 февраля военное руководство Армении потребовало отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он назвал это попыткой переворота. Служба национальной безопасности встала на сторону премьера.
На улицах Еревана митингуют сторонники и противники Пашиняна. Протесты продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
Последние новости
Российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине Российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине Кадыров рассказал об участии Путина в спецоперации по уничтожению боевиков Кадыров рассказал об участии Путина в спецоперации по уничтожению боевиков Путин обозначил Пашиняну свою позицию по ситуации в Армении Путин обозначил Пашиняну свою позицию по ситуации в Армении
Комментарии
Армия , Нед Прайс , Госдеп США , РИА Новости , Армения , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
03:43
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
Происшествия Криминал
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
04:20
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
Шоу-бизнес
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
00:30
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
В мире Происшествия
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
01:44
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
Происшествия Криминал
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
04:59
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
Происшествия В мире
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
00:29
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение