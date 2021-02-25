США предостерегли армянских военных от вмешательства в политику 

«Мы напоминаем всем сторонам о базовом демократическом принципе, что вооруженные силы государств не должны вмешиваться во внутреннюю политику», — сказал Прайс. Он призвал лидеров конфликта разрешить разногласия мирно и избегать любой эскалации и насилия.

По словам Прайса, США поддерживают демократические процессы и институты Армении, а также ее суверенитет, и внимательно следят за ситуацией. При этом Госдеп не пришел к выводу, имела ли место в Армении попытка государственного переворота.

25 февраля военное руководство Армении потребовало отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он назвал это попыткой переворота. Служба национальной безопасности встала на сторону премьера.